¥á～¥Æ¥ì¡ÊÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥Ó¡Ë ´ôÉì¸©ËÜÁã»Ô¤ÎÀî´ß¤Ë½÷À­¤Î°äÂÎ¤ò°ä´þ¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¡¦Á÷¸¡¤µ¤ì¤¿ÃË½÷2¿Í¤Ï¡¢°äÂÎ¤òÈï³²¼Ô¤Î¼Ö¤Ë¾è¤»¤Æ¸½¾ì¤Þ¤Ç±¿¤ó¤À¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢´ôÉì»Ô¤Î¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¡¢Î©²Ö¹ÀÆóÍÆµ¿¼Ô(54)¤È¿À¸¶Èþ´õÍÆµ¿¼Ô(35)¤Ï¡¢8·î7Æü¡¢ËÜÁã»Ôº¬Èø±ÛÇÈ¤ÎÀî´ß¤ËÎ©Ìî·Ã»Ò¤µ¤ó(53)¤Î°äÂÎ¤ò°ä´þ¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢15Æü¤ËÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ Î©Ìî¤µ¤ó¤Ï1¿Í¤Ç¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¼«Âð¤ò½Ð¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¤½