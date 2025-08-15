ÀÐÇËÁíÍý¤¬½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ëÀï¸å80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤Ï¡ÖÆóÅÙ¤ÈÀïÁè¤òµ¯¤³¤µ¤»¤Ê¤¤´ÑÅÀ¤¬Âç»ö¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÎÓÄ¹´±¡ÖÆóÅÙ¤ÈÀïÁè¤òµ¯¤³¤µ¤»¤Ê¤¤´ÑÅÀ¤¬Âç»ö¡×¡ÖÀï¸å80Ç¯¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ïº£¤Þ¤Ç¤ÎÃÌÏÃ¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤âÆ§¤Þ¤¨¤Ê¤¬¤éÅ¬ÀÚ¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¡¢ÀïÁè¤Îµ­²±¤òÉ÷²½¤µ¤»¤Ê¤¤¡¢ÆóÅÙ¤ÈÀïÁè¤òµ¯¤³¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿´ÑÅÀ¤¬Âç»ö¤À¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¡ËÎÓÄ¹´±¤ÏÀÐÇË