今年、デビュー60周年を迎えたシンガーソングライターの加藤登紀子さん。80歳を超えてもなお、精力的に音楽活動を行っています。今回、自身作詞作曲の「渡り鳥の子守唄」を、24歳の若きシンガーソングライターNozomi Lyn（ノゾミ・リン）さんに提供・プロデュース。9月17日、全世界に配信リリースされます。また、8月23日には加藤さんの出生地である中国・ハルビンでコンサートを開催。母親がハルビン出身というNozomi Lynさんも出