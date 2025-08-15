大東建託は、全国47都道府県居住の20歳以上の男女84万1008人を対象に「住みここち（都道府県）」に関する調査を行い、「いい部屋ネット 住みここちランキング2025＜全国版＞」として結果を発表しました。調査は2021〜2025年の5年間の回答を累積して集計しています。本記事では、全国民が選んだ「住みここち（都道府県）」ランキングを紹介します。【24位までの全ランキング結果を見る】2位：神奈川県／評点65.9／偏差値67.2神奈川