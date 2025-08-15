Vaundyが14日、ツアー『Vaundy VAWS premium live house tour “ART Work Studio live 001”』大阪公演を開催した。【ライブ写真】躍動的な動きを見せるVaundy同ツアーは、会員サイト・VAWS premiumのメンバーのみが応募できる限定ライブ。Vaundyは、2026年2月に男性ソロ史上最年少で挑む4大都市全7公演のドームツアー『Vaundy DOME TOUR 2026』を予定しており、その開幕を控えるなかでの貴重なステージとなった。この日の会