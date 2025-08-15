戦争について子どもに伝える時、いつから、どんなことを始めればよいのか。トラウマ（心的外傷）となってしまう恐れはないのか。臨床心理学の観点から平和教育などを研究する立命館大大学院の村本邦子教授に聞いた。（新西ましほ）−何歳くらいから始めたらいいの？理解度や感受性、成育環境などは個人差が大きいため、一概には言えない。どんな発達段階にいる子どもたちに、何を伝えたいのか、まずは大人が立ち止まって考え