¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âè10Æü2²óÀïÅìÍÎÂçÉ±Ï©8¡½4²Ö´¬Åì¡Ê2025Ç¯8·î15Æü¹Ã»Ò±à¡ËÅìÍÎÂçÉ±Ï©¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤¬²Ö´¬Åì¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢3²óÀï¤Ë¿Ê½Ð¡£2001Ç¯¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿4Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¤Î3²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£ÅêÂÇ¤Î¤«¤ß¹ç¤¦Àï¤¤¤ÎÃæ¡¢ºÇÂ®147¥­¥í±¦ÏÓ¡¦ºå²¼Îú¡Ê3Ç¯¡Ë¤âÀ»ÃÏ¤ÇÉü³èÅÐÈÄ¡£¡Ö¤Û¤Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â­¤Ï¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£Ä»È©¤¬Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤À¤±¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¤Ê¡Ä¤È¡×¤ÈÅÐ¾ì»þ¤Ëµå¾ì¤ò»ÙÇÛ¤·¤¿Âç´¿