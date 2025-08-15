大阪メトロ中央線の運転見合わせで、万博会場で約３万人の帰宅困難者が出た問題で、万博を担当する伊東大臣は１５日の会見で「対応に課題もあったと聞いている」とし、経産省に検証を指示したと話しました。伊東大臣は冒頭、「多くの来場者の皆様に現地にとどまることになり大変なご迷惑をおかけしたことを申し訳なく思う次第であります」とお詫びしました。そして、「博覧会協会におきましては、閉場後の会場内への来場者の