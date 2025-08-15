メッツの千賀滉大投手（３２）は１４日（日本時間１５日）に本拠地ニューヨークでのブレーブス戦に先発し、５回２／３を投げ、１本塁打を含む５安打２失点７三振１四球で勝敗は付かなかった。打者２３人に９３球。防御率２・３５。チームは３―４で逆転負けした。３回まで毎回、安打を打たれたが無失点。しかし、リンドアの２２号で１点を先制してもらった４回二死、アルビースに外角のフォーシームを捉えられ、右翼席に１０号