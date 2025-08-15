15ÆüÀµ¸á¤´¤í¡¢¹­Åç»Ô¤ÎÂÀÅÄÀî¤ÇÀ®¿ÍÃËÀ­¤¬Î®¤µ¤ì¡¢¾ÃËÉ¤Ê¤É¤¬ÁÜº÷¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¹­Åç»Ô°Âº´ËÌ¶è¤Ë¤¢¤ëÂÀÅÄÀî¤ÎÅûÀ¥¶¶ÉÕ¶á¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢15ÆüÀµ¸á¤´¤í¡¢¡ÖÀî¤Ë¿Í¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉÕ¶á¤Î¿Í¤«¤éÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Î®¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÀ®¿Í¤ÎÃËÀ­1¿Í¤È¤ß¤é¤ì¡¢¾ÃËÉ¼Ö7Âæ¤Ê¤É¤¬½ÐÆ°¤·¡¢ÁÜº÷¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú2025Ç¯8·î15Æü ¸á¸å0»þÈ¾»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡Û