µÜÆâÄ£¤Ï½ªÀï¤«¤é80Ç¯¤È¤Ê¤ë15Æü¡¢¾å¹Ä¤´É×ºÊ¤¬¡¢¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÀçÆ¶¸æ½ê¤Ç¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´¹ñÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤Ç¸«¤Ê¤¬¤éÀµ¸á¤ËÌÛ¤È¤¦¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÎÄ¹½÷¡¦°¦»Ò¤µ¤Þ¤â¤ª½»¤Þ¤¤¤Î¸æ½ê¤Ç¡¢ÌÛ¤È¤¦¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£