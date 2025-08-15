鉄道運休「延長」 もうすぐ終わるか…？国土交通省東北地方整備局は2025年8月、事業評価監視委員会を開催し、山形県で事業中の高規格道路「新庄酒田道路」について進捗を共有しました。 【鉄道スレスレ工事!?】これが「JR線を運休して建設中の高規格道路」の進捗です（地図／写真）新庄酒田道路はその名の通り、山形県内陸部の新庄と海側の酒田を東西に結ぶ約50kmの道路。最上川沿いの国道47号のバイパスとして建設されていま