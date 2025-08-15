山沿いを中心に【夕立】のおそれ お盆休みも残すところあと３日、全国的に晴れて厳しい暑さが続いています。午前中は天気が安定していましたが、午後は大気の状態が不安定になり、全国各地で雷を伴った雨が降りそうです。１５日（土）～１８日（月）の 、を、画像で掲載しています。夕立発生の仕組み 地面が日光で温められることにより、上昇気流が発生し雷雲が急発達します。上空と地上の気温差が大きいと、さらに大きな