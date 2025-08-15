お笑いコンビ「おぎやはぎ」の矢作兼（53）が14日深夜放送のTBSラジオ「JUNK おぎやはぎのメガネびいき」で、アイデアが湧き出るシチュエーションについて語った。放送中、「地頭が良い人ほどあえて退屈する時間を持つ習慣がある」という説を取り上げ、退屈な時間が思考を育てるという見方を紹介した。矢作は「こんなのさあ、スマホがなかったときはやってたよなあ。バスの中とか電車の中でぼーっと外見てたよね」と振り返った