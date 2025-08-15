羊文学が12月、東阪にて毎年恒例クリスマスライブ＜まほうがつかえる2025＞を開催することが発表となった。同公演は、2024年に引き続いて2025年も東京・LINE CUBE SHIBUYA、大阪・フェスティバルホールにて開催される。チケットのファンクラブ先行受付は本日8月15日12:00より。また、8月27日発売のニューシングル「Feel / mild days」の封入特典として、チケット抽選申し込みができるシリアルコードが付属することも発表された。羊