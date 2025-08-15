タレントのホラン千秋が１３日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」に出演。超多忙だったころの精神状態を明かして、スタジオを笑わせた。ホランは今年３月に、月〜木の帯で８年間キャスターを務めていたＴＢＳ系「Ｎスタ」を卒業した。卒業後の生活の変化について、「今はホントに休みとかも増やして。でもレギュラーがあるにはあるので、ほどよい感じ」と笑顔を見せた。ＭＣのオードリー若林正恭が「忙しかったでしょ