¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/15¡Û¸µNMB48¤ÎÇò´ÖÈþÎÜ¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¤è¤µ¤³¤¤º×¤ê¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µNMB¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢ÈþµÓºÝÎ©¤ÄË¡Èï»Ñ¢¡Çò´ÖÈþÎÜ¡¢¤è¤µ¤³¤¤º×¤ê¤Ç¤ÎË¡Èï»Ñ¤ò¸ø³«Çò´Ö¤Ï¡ÖÆî¹ñÅÚº´¡¦¹âÃÎ¡Ø¤è¤µ¤³¤¤º×¤ê¡Ù¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¹âÃÎ¤Î¤è¤µ¤³¤¤º×¤ê¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÈäÏª¡£¿å¿§¤ÎË¡Èï¤Ë¥Ç¥Ë¥à¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¡¢Èþ¤·¤¤µÓ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Öº£Ç¯¤âÃÏÊý¼Ö¤Ë