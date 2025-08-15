東北の百貨店として知られる藤崎が、俳優の六角精児さんとホリプロ社員で鉄道ファンの南田裕介さんをゲストに迎える日帰り鉄道旅行「六角精児さん＆南田裕介さんと『びゅうコースター風っこ号』で行く 初秋の陸羽東線 癒しの鉄道旅」を企画しました。開催日は2025年9月21日(日)。貸切のトロッコ列車で秋の陸羽東線の風景を楽しむだけでなく、鳴子温泉郷での地元文化との交流や豪華ゲストとのトークショーなどが盛り込まれています