【モデルプレス＝2025/08/15】元AKB48の高橋みなみ、前田敦子、小嶋陽菜が、14日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（毎週木曜よる11時〜）に出演。AKB48時代の忙しさを振り返った。【写真】前田敦子・高橋みなみらAKB48レジェンドが当時の裏話◆指原莉乃、AKB48時代の異例のCM撮影方法告白この日、高橋、前田、小嶋が揃ってスタジオに登場し、13年ぶりに共演。前田はデビュー以降のAKB48の活動について「休むって何？」という