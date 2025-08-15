BCLカンパニーは新メイクシリーズ『ラッシュファイター』から、まつ毛の“盛りレベル”に合わせて選べる3種類のマスカラを9月16日より販売する。【写真】自まつ毛伸びた？ナチュラルで自然な目元に「ラッシュファイター」Lv15使用例『ラッシュファイター』は、日々鏡の前で格闘する女の子をパワーアップさせてくれるアイメイクブランド。ラインナップは「Lv15」「Lv50」「Lv75」の3タイプ用意されており、下向きまつ毛をギ