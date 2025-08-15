シンガー・ソングライターさだまさし（73）が15日、インスタグラムを更新。終戦記念日を迎え、平和への願いをつづった。さだは「親が子を殺し、子が親を殺す。そんな事件が多い今日。平和とは一体なんでしょうか」と問いかけ、「戦後80年という節目の今日。『平和とは何か』を真摯に考えている人が、今この国に何人いるのだろうかと不安になります」と吐露。「美味しいものを食べることや、着飾ること、また遊ぶことが悪いとは少し