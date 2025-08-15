元テレビ朝日社員の玉川徹氏が15日、同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。ドジャース大谷翔平投手についてコメントした。大谷は日本時間14日、古巣エンゼルス戦で今季9度目の先発登板。23年のWBC決勝以来となるマイク・トラウト外野手との対戦に臨んだ。大谷はトラウトを2打席連続の見逃し三振に打ち取った。フリーアナウンサー羽鳥慎一が「2三振でした」と話題を向けると、玉川氏は「圧勝ですね」と即