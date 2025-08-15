俳優の上川隆也が主演を務めるテレビ東京ドラマ9『能面検事』（毎週金曜後9：00〜）の第6話が、きょう15日に放送される。【写真】『能面検事』第6話の相関図原作は、“どんでん返しの帝王”の異名を持つベストセラー作家・中山七里氏による小説「能面検事」シリーズ。大阪地検きってのエース検察官である不破俊太郎（上川）は、検察の上層部や警察組織に対して一切の忖度（そんたく）はなく、とにかく冷静沈着に、ただ淡々と