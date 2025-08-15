終戦から８０年となった１５日、第１０７回全国高校野球選手権大会２回戦に、佐賀北（佐賀）２年の川崎澪（みお）投手（１７）は特別な思いで臨む。曽祖父の弟が、プロ野球で通算１８８勝を挙げた川崎徳次さんで、今夏、「徳次おっちゃん」が太平洋戦争に従軍した過去を初めて知った。「野球ができる平和な世の中に感謝し、夢の舞台を精いっぱい楽しみたい」と意気込む。（関理一郎）右投手の徳次さんは１９４０年に南海に入団