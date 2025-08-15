澄田綾乃のデジタル限定写真集『純愛』が、8月6日に発売された。 澄田綾乃デジタル写真集『純愛』 澄田綾乃デジタル写真集『純愛』 本作は、澄田のセカンド写真集『幻愛』のアンサーソング的な作品。彼女自身、初海外ロケとなった台湾で撮影された怪しげで美しく、どこか幻想的な雰囲気が感じられる写真集の未収録衣装6点に、初出し未公開カット満載のスペシャルデジタル限定版となる。 朝のベッドで、廃墟で、街中で…