Map Cameraは7月13日（日）、2025年6月度の「新品・中古デジタルカメラ人気ランキング」を公開した。 新品デジカメ7月ランキング ・1位：X half（X-HF1） ・2位：α7C II ・3位：Z5II ・4位：GR IIIx ・5位：X-M5 ・6位：X-S20 ・7位：OM-5 Mark II ・8位：α7 IV ・9位：EOS R6 Mark II ・10位：X-T5 ・10位：Z50II 富士フイルムのレンズ一体型カメラ「X half」が、2カ月連続で新品部門の首位となった。3色展