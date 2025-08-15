ナ・リーグ西地区2位のドジャースは、15日（日本時間16日）から本拠地ドジャースタジアムで首位パドレスとの3連戦に臨む。MVPトリオの一角、ムーキー・ベッツ内野手が大一番に向けて心境を語り、平常心を強調した。 ■前回は計8死球が飛び交う乱戦 6月に行われた4連戦では計8死球が飛び交い、両チームの監督が退場するという異常事態も発生した同カード。今回は首位攻防戦ということ