◆第１０７回全国高校野球選手権大会第９日▽２回戦東洋大姫路８−４花巻東（１５日・甲子園）止めどなく涙があふれた。２回戦敗退に花巻東（岩手）の４番・古城大翔内野手（２年）はインタビュールームで号泣した。開口一番、言葉に出たのは３年生への感謝の思いだった。「この３年生と一緒に野球をやるのが楽しかった。絶対に自分の力で、３年生と一瞬でも長く試合をしたいという思いで臨んだんですが、勝ちきれなくて悔