JR±©±ÛËÜÀþ¤Ï¿·³ã¸©Æâ¤Ç¤ÎÂç±«¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¿·È¯ÅÄ～ÉÜ²°´Ö¤Î¾å²¼Àþ¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¼¾å»ÔÆâ¤Ç¤ÏÀþÏ©¤Ø¤ÎÅÚº½Î®Æþ¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢Å±µîºî¶È¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¿·³ã¸©Æâ¤Ç¤Ï15ÆüÄ«¤«¤é±«¤¬¹ß¤ê¡¢´ØÀîÂ¼²¼´Ø¤Ç1»þ´Ö¤Ë57mm¡¢Â¼¾å»Ô¤Ç46mm¤Î¹ß¿åÎÌ¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆÃ¤Ë²¼±ÛÃÏÊý¤Ç·ã¤·¤¤±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£JRÅìÆüËÜ¿·³ã»Ù¼Ò¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î±«¤Î±Æ¶Á¤Ç±©±ÛËÜÀþ¤Î¿·È¯ÅÄ～ÉÜ²°´Ö¤Î¾å²¼Àþ¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Æ