元AKB48でタレントの高橋みなみ（34）が14日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に出演。女性疲れを自覚し、クロちゃんとばかりいることを告白した。番組にはAKB時代を共に過ごした前田敦子（34）、小嶋陽菜（37）とともに出演し、在籍当時の思い出話などを語った。3人がそろうのは13年ぶりと明かした。高橋は「女性って海だなって思って。女性は感情の波がすごいんですよ。感情の波を見定めて、どう乗りこなし