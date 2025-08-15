Þ¶¹¾¾Ê²¹½£Áí¹çÊÝÀÇ¶è¤Ë¤¢¤ëµþÅì½¸ÃÄ¡Ê£Ê£Ä¥É¥Ã¥È¥³¥à¡Ë¤ÎÁÒ¸Ë¤ÇÂðÇÛÊØ¤ÎÇÛÁ÷ºî¶È¤ò¹Ô¤¦½¾¶È°÷¡£¡Ê²¹½£¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡¿Î­µÈÍø¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ8·î15Æü¡ÛÃæ¹ñ¤ÎÅÅ»Ò¾¦¼è°ú¡ÊEC¡ËÂç¼ê¡¢µþÅì½¸ÃÄ¡ÊJD¥É¥Ã¥È¥³¥à¡Ë¤ÎÊªÎ®»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëµþÅìÊªÎ®¡ÊJD¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¡Ë¤¬14Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿2025Ç¯¾åÈ¾´ü¡Ê1¡Á6·î¡Ë·è»»¤ÏÇä¾å¹â¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ14.1¡óÁý¤ÎÌó985²¯3200Ëü¸µ¡Ê1¸µ¡áÌó21±ß¡Ë¡¢Èó¹ñºÝ²ñ·×´ð½à¡ÊNon-IFRS¡Ë¥Ù¡¼¥¹¤Î½ãÍø±×¤¬7.1¡óÁý¤Î33²¯