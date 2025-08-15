女優のサンドラ・ブロック（61）は、2014年に精神的に不安定なストーカーが自宅に侵入した事件をきっかけに、今もなお深い恐怖を抱えているという。ヴァニティ・フェア誌のインタビューでサンドラは「家が『砦』になってしまったの」と語り、外の世界を歩くことさえためらうような心境を明かしている。ストーカー被害は一度きりではなく、撮影現場や自宅周辺など、常に不安がつきまとうという。