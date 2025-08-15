人気漫画『ONE PIECE』の最新話（1157話）の1ページが、作品公式サイトで公開された。冒頭ページは、「ヒャッホー！」と大暴れする伝説の大海賊団の姿が描かれている。【画像】伝説の大海賊が大暴れ！公開された『ONE PIECE』最新話の1ページ最新話の全ページは8月18日発売の連載誌『週刊少年ジャンプ』で読むことができる。『ONE PIECE』は、1997年7月22日より『週刊少年ジャンプ』で連載がスタートした同名漫画が原作で、