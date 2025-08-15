定食レストラン『やよい軒』は、しょうが焼･エビフライ･鶏の竜田揚げ･コロッケを盛り合わせた「やよい合い盛り定食」(税込890円)を8月19日から9月1日までの2週間限定で発売する。全国の360店舗で取り扱う。〈おかず4種の合い盛り定食〉◆「やよい合い盛り定食」税込890円やよい軒のおすすめおかずをバランスよく楽しめる期間限定の定食メニュー。柔らかい豚肉を風味豊かな特製の生姜ダレで炒めたしょうが焼、サクッと揚げたエビフ