いつしか雨は上がり、空には晴れ間が見えていたが、FW上野真実の涙は止まらなかった。サンフレッチェ広島レジーナが5月17日に雨空の敵地でアルビレックス新潟レディースと対戦した昨シーズンの最終戦。2−2の引き分けで終わったあと、決勝ゴールのチャンスを逃した上野は悔し涙を隠すように9番のユニフォームで顔を覆って下を向いていた。特別な思いが入った試合だった。創設時からチームをけん引してきた元なでしこジャパン