千葉県の高校図書館職員が選ぶ「生徒に読んでほしいイチ推し本」の一つに『今どきの若いモンは』（吉谷光平／サイコミ）が選出された。その縁から、千葉県立小金高等学校にて著者・吉谷光平による講演会が2025年7月25日に行われた。 吉谷が描き下ろした色紙も講演会レポ写真（全13枚） 就職・進学を控えた高校生が、作家との交流を通じて、自らの将来を考える上での新たな視点や人生の指針を得ることを目的に開催された本