この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、おしそ(@_______aona)さんの投稿です。 洗練された発想に驚き 子どもは時に斬新すぎる表現をして大人を楽しませてくれますよね。ある日、おしそさんは7歳の娘さんの予想外すぎる発言に爆笑してしまいます。その投稿がこちらです。 Ⓒ_______aona Ⓒ_______aona 7歳児に「このビルさんをめくって」と言われてド可