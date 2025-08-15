¤­¤ç¤¦15Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éÍè½µ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¶å½£¤«¤é´ØÅì¤òÃæ¿´¤Ë35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÍè½µ¤Ï¡¢´ØÅì¤ÎÆâÎ¦¤ÇºÆ¤Ó40¡î¤ËÇ÷¤ë´í¸±¤Ê½ë¤µ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢£Âç±«ÈïºÒÃÏ¤ÏÉüµìºî¶ÈÃæ¤ÎÇ®Ãæ¾É¤Ë·Ù²ü¤­¤ç¤¦15Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ï¶å½£¤«¤é´ØÅì¤òÃæ¿´¤ËÀ²¤ì¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤Ë¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£·§ËÜ¤Ï37¡î¡¢Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô¤äÂçÊ¬¸©ÆüÅÄ»Ô¤Ç¤Ï38¡î¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£ÀèÆü¡¢µ­Ï¿Åª¤ÊÂç±«¤È¤Ê¤Ã¤¿¶å½£¤Ç¤Ï