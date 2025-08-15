米アップル（Apple）は、米国内の一部ユーザー向けに8月14日から「Apple Watch Series ９」、「Apple Watch Series 10」、「Apple Watch Ultra 2」向けに再設計し新たに「血中酸素ウェルネス機能」の提供を開始した。 米国内で対象モデルを購入し血中酸素濃度の測定機能が搭載されていないユーザーは、iPhoneのOSをiOS 18.6.1に、Apple WatchのOSをwatchOS 11.6.1にアップデートして両者を