石川梨華（40）が15日、インスタグラムを更新。モーニング娘。の2期後輩で前日14日にZepp DiverCity (TOKYO)での東京公演「LIVE TOUR 2025『SAYUMINGLANDOLL〜SAMSALA〜』」をもって芸能界を引退した、道重さゆみさん（36）の公演に足を運んだことを報告。「さゆずっと大好きだよ」と変わらぬ絆を強調した。石川は、チケットを手にした写真を投稿し「LIVE観に行ってきました最初から最後までずーっと可愛かった道重さゆみ最