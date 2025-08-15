15日のボートレース鳴門G3オールレディース「第41回渦の女王決定戦競走」3日目7Rで谷川里江（58＝愛知）と井上遥妃（22＝徳島）が、ともにコンマプラス02のフライングで返還欠場、賞典除外となった。これにより発売額7885万3000円の約98.3％に当たる7748万2300円が返還となった。地元の131期生・井上は2日目まで1、2、1、2着のオール2連対で得点率トップに立ち、デビュー初優勝へ好リズムを刻んでいた。さらに「出足に加えて伸