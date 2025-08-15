11月16日開催の『ONE 173: スーパーボン VS 野杁』（有明アリーナ）の追加カードとして、武尊vs.デニス・ピューリック戦が決定した。昨年6月にロッタンに判定負けするも激闘を繰り広げたピューリックとの再起戦に挑む武尊は「自分が再びロッタン選手と戦うための重要なステップだと考えています」と意気込む。【写真】「お似合いだなぁ」川口葵＆夫・武尊、夫婦で初仕事ショット24年1月から『ONE』に参戦している武尊は、今年3