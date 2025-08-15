饒河源国家湿地公園の木の上で戯れるズアオキノドガビチョウ。（上饒＝新華社配信）【新華社南昌8月15日】中国江西省上饒（じょうじょう）市婺源（ぶげん）県と周辺地域は、スズメ目の鳥類、ズアオキノドガビチョウの世界唯一の繁殖地として知られ、同県の饒河源（じょうがげん）国家湿地公園にある島には約100羽が生息している。ズアオキノドガビチョウは中国で「藍冠噪鶥（らんかんそうび）」と呼ばれ、体長は