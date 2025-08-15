【スーパーフォーミュラ】第8戦（決勝・8月10日／スポーツランドSUGO）【映像】インを一閃→挙動が乱れる→間一髪接触回避で豪快パス昨年のスーパーフォーミュラチャンピオンである坪井翔（VANTELIN TEAM TOM’S）と福住仁嶺（Kids com Team KCMG）が、表彰台をかけた熾烈なバトルを繰り広げ、両者のクリーンな攻防が反響を集めた。福住は、第8戦を通して好調な走りを見せ、予選5番手スタートから36周目に阪口晴南（SANKI VERT