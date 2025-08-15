½ªÀï¤ÎÆü¤Î¤­¤ç¤¦¡¢¸©Æâ¤Ï¹­¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀÄ¶õ¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãëº¢¤«¤é¤Ïµ¤°µ¤ÎÃ«¤ä¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÊÑ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤Å·µ¤¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ºÇÄãµ¤²¹¤ÏÉÙ»³»Ô¤Ç23.8ÅÙ¡¢¹â²¬»ÔÉúÌÚ¤Ç24.5ÅÙ¤Ê¤É¸©Æâ¤¹¤Ù¤Æ¤Î´ÑÂ¬ÃÏÅÀ¤Ç25ÅÙ¤ò²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¤¤Ã¤Ý¤¦µ¤²¹¤Ï¤°¤ó¤°¤ó¾å¤¬¤ê¡¢¸áÁ°11»þ¤Þ¤Ç¤Ë¸©ÆâÁ´¤Æ¤Î´ÑÂ¬ÃÏÅÀ¤Çµ¤²¹¤¬30ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤ë¿¿²ÆÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÙ»³±Ø¼þÊÕ¤Ç¤Ï¤«¤²¤í¤¦¤¬Î©¤Á¤Î¤Ü¤ë¤Ê¤«Æ»¹Ô¤¯¿Í¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì