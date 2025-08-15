Ãæ³Ø3Ç¯¤Î¾¯Ç¯¤¬¡¢¼«Âð¤ÇÉã¿Æ¤ò¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤ÊÊª¤Ç»É¤·¤Æ»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·²ÇÏ¡¦¶ÍÀ¸»Ô¤ÎÃæ³Ø3Ç¯¤Î¾¯Ç¯¡Ê15¡Ë¤Ï13Æü¡¢48ºÐ¤ÎÉã¿Æ¤ò¼«Âð¤Ç¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤ÊÊª¤Ç»É¤·¤Æ»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢14Æü¸á¸å10»þ²á¤®¡¢¾¯Ç¯¤¬JR¶ÍÀ¸±ØÁ°¤Î¸òÈÖ¤Ë¡ÖÉã¿Æ¤ò»É¤·¤¿¡×¤È¼«¼ó¤·¡¢»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾¯Ç¯¤Ï4¿Í²ÈÂ²¤Ç¡¢»ö·ïÅö»þ¤ÏÊì¿Æ¤ÈËå¤Ïµ¢¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Âð¤Ë¤Ï¾¯Ç¯¤ÈÉã¿Æ¤¬¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·