『映画 おでかけ子ザメ とかいのおともだち』が8月22日に公開されるなか、累計チャンネル登録者数2億8,000万人の「ピンキッツ、ベイビーシャーク」とコラボした動画が公開された。 【写真】『おでかけ子ザメ』公式コラボビジュアルを見る 本動画のテーマは「都会スタンプラリー」。動画内で流れる音楽は、このために制作したオリジナルの歌詞となっている。 また、それぞれのスタジオが描き下ろ