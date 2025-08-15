人気コスプレイヤーのえなこが表紙に登場した月刊アイドル誌『EX 大衆』9月号が8月16日（土）に双葉社より発売される。 【画像】HKT48・江浦優香＆龍頭綺音の初々しい姿 今回のテーマは、「グラビア時間旅行」。懐かしいレトロな水着をまとった70～80年代の爽やかなグラビアから、どこかギラギラした煌びやかな90年代グラビア、そしてナチュラルな雰囲気で包まれた現在のグラビアなど、歴代のグラビア表現