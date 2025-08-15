集英社の月刊漫画雑誌「ジャンプSQ.」にて連載中の人気漫画『極楽街』（原作：佐乃夕斗）の連載3周年を記念した体験型ポップアップショップ『極楽街 近すぎて美しい極近店』がOPENBASE SHIBUYAで開催。期間は8月22日（金）から8月31日（日）まで。 【画像】キャラクターが持つ唯一無二の色気 連載3周年を迎えた『極楽街』の魅力を味わう体験コンテンツ 『極楽街』は、華やかに賑わう「極楽街」でどんな難題に