右肩のインピンジメント症候群で負傷者リスト（IL）入りしているドジャース・佐々木朗希投手（23）が14日（日本時間15日）、IL入り後、初の実戦登板に臨み、3回途中6安打3失点だった。傘下3Aで、ロッキーズ傘下3Aアルバカーキ戦に先発。初回、先頭打者を四球で歩かせると、二盗を許し、2番打者に94・5マイル（約152・1キロ）の直球を中前へ弾き返されわずか7球で失点。その後、2死からも右前適時打を許し、2失点の立ち上がりと